4 Settembre 2021 11:43

Elezioni Regionali Calabria: presentata la lista dei Socialisti in appoggio ad Amalia Bruni ed il Centro/Sinistra

Presentata la lista del Partito Socialista Italiano in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 3 e 4 ottobre. I socialisti si presentano in coalizione con il Centro/Sinistra ed il Movimento 5 Stelle con Amalia Bruni candidata presidente.

Ecco i nomi:

Circoscrizione Nord