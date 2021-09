16 Settembre 2021 11:04

Elezioni Regionali Calabria, Oliveri (Cambiamo): “è il momento del coraggio, dell’impegno, della determinazione e della competenza. Saranno i calabresi, ai quali appartiene la sovranità della propria regione, a scegliere la classe dirigente che dovrà guidare questo territorio fuori dalle tenebre in cui è sprofondato”

“I Calabresi, oggi, hanno la piena consapevolezza che sia tutto da rifare e sanno che dovranno impegnarsi attivamente, in prima linea, per costruire una prospettiva di futuro. Non si può più restare passivamente ai margini e più che mai le giovani generazioni hanno un dovere morale di assicurare quella spinta necessaria a superare questo difficilissimo momento. E’ il momento del coraggio, dell’impegno, della determinazione e della competenza. Saranno i calabresi, ai quali appartiene la sovranità della propria regione, a scegliere la classe dirigente che dovrà guidare questo territorio fuori dalle tenebre in cui è sprofondato, in un percorso lungo e tortuoso che più che mai ha bisogno di serietà, trasparenza e dedizione. L’occasione, inaspettata, legata alle possibilità del PNRR prodotto dallo stato di pandemia non può essere, ancora una volta, un’occasione persa per la Calabria. Desidero dare il mio contributo ed assicurare tutta la mia abnegazione per aiutare la mia terra a costruire il suo futuro, per troppo tempo negato”. Queste le parole di Gianmarco Oliveri che, in questa tornata elettorale – la prima per lui, sarà presente nella lista di Coraggio Italia, il partito fondato da Luigi Brugnaro, Giovanni Toti, Marco Marin e Gaetano Quagliariello.

“Ho deciso – prosegue Oliveri – di scendere in campo in prima persona, candidandomi alla carica di Consigliere. In questa prospettiva, a seguito della decisione del mio partito di non partecipare alle prossime elezioni regionali in Calabria, porterò avanti la mia candidatura in maniera autonoma, in quanto ritengo che l’attività di disseminazione e coinvolgimento svolta sul territorio calabrese nell’ultimo anno e mezzo non debba andare persa e debba essere messa a valore. Per questo motivo, sosterrò il candidato alla carica di Presidente della Regione Calabria di area moderata Roberto Occhiuto, trovando apertura e ospitalità nella lista di Coraggio Italia”. “Coerentemente con questa scelta – conclude Gianmarco Oliveri – della quale sono stati preventivamente informati i coordinatori regionali e nazionali di IV, non perdendo la mia appartenenza e per rispetto nei confronti del mio partito, che ha stabilito di non schierarsi, ho deciso di sospendermi dal mio incarico, togliendomi la maglia di coordinatore provinciale, che continuerò a custodire tra le cose più preziose. Ringrazio quanti mi hanno incoraggiato a intraprendere questa strada, dimostrandomi vicinanza e sostegno. Un ringraziamento particolare e un grande in bocca al lupo lo rivolgo al leader della nostra coalizione, il candidato alla carica di Presidente On. Roberto Occhiuto. Ringrazio anche il Sen. Gaetano Quagliariello che, durante la presentazione dei candidati della circoscrizione Sud, ha speso parole di apprezzamento per la mia persona e per la mia candidatura. Coraggio e passione mi accompagneranno in questo percorso”.