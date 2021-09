Elezioni Regionali Calabria, Marziale si candida con Fratelli d’Italia: “mi impegnerò affinchè la nostra regione abbia un polo pediatrico all’avanguardia” [VIDEO]

2 Settembre 2021 19:00

Elezioni Regionali Calabria, Marziale candidato con Fratelli d’Italia, l’ex garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza ufficializza con un video la sua discesa in campo

A poche ore dalla presentazione delle liste in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 3 e 4 ottobre, i vari candidati iniziano ad ufficializzare la discesa in campo. Tra questi c’è Antonio Marziale, fondatore dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori e già garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, il quale scende si candida con Fratelli d’Italia. “Votatemi per quello che ho fatto durante la mia attività nella nostra regione, non farò patti con il diavolo ma solo con i cittadini. Una cosa la prometto: mi batterò affinchè la nostra regione abbia un polo pediatrico all’avanguardia“. In basso il VIDEO integrale.