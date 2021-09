Elezioni Regionali Calabria, le LISTE ed i CANDIDATI a supporto di Luigi De Magistris [NOMI]

3 Settembre 2021 23:15

Elezioni regionali Calabria, le liste delle varie circoscrizioni con i nomi dei candidati a supporto di Luigi De Magistris. L’ex magistrato, dopo 10 anni di sindaco di Napoli, tenta la scalata alla cittadella regionale

E’ da mesi in campagna elettorale, sta girando la Calabria in lungo ed in largo, Luigi De Magistris, sindaco di Napoli per 10 anni, tenta la scalata alla Cittadella Regionale. In vista delle elezioni regionali del prossimo 3-4 ottobre, il Polo Civico avrà un’ampia schiera di liste a supporto dell’ex magistrato.

Ecco i nomi:

Circoscrizione Sud

Lista De Magistris Presidente

Ippolito Pino

Morabito Stella

Neri Caterina

Nucera Carmelo

Perrelli Francesco

Repaci Sandro

Tortorella Maria Laura

Lista DeMa

Daniela Bellocco

Luigi Chiapparone

Antonietta Creazzo

Francesco Mileto

Saverio Pazzano

Adone Pistolesi

Adriana Vasta

Lista Calabria Resistente e Solidale

Massimo Cogliandro

Lorenzo Fascì

Giuseppe Fusco

Ilenia Ilaria

Silvia Martino

Cinzia Aurelia Messina

Vanessa Ritano

In corso di aggiornamento