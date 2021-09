Elezioni regionali Calabria, i NOMI dei candidati di Fratelli d’Italia

3 Settembre 2021 20:30

Elezioni regionali Calabria, le liste delle varie circoscrizioni con i nomi dei candidati di Fratelli d’Italia

Tutto pronto per la presentazione dei candidati e delle liste in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 3-4 ottobre. Tra i primi a consegnare la lista è stata Fratelli d’Italia che appoggerà la candidatura a presidente di Roberto Occhiuto.

Ecco i nomi:

Circoscrizione Centro:

Filippo Pietropaolo

Antonio Montuoro

Rosina Mercurio

Maurizio Conforto

Sabatino Falduto

Maria Brosio

Michele de Simone

Antonella Verterame

Circoscrizione Sud:

Giuseppe Neri

Giovanni Calabrese

Giovanna Cusumano

Antonino Muratori

Antonio Marziale

Monica Falcomatà

Francesca Frachea

In corso di aggiornamento