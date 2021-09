Elezioni Regionali Calabria: i NOMI dei candidati dell’Udc

4 Settembre 2021 10:58

Elezioni Regionali Calabria: presentata la lista dell’Udc in appoggio al Centro/Destra e Roberto Occhiuto

Presentata la lista dell’Udc in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 3-4 ottobre. Lo Scudocrociato si schiera con il Centro/Destra e Roberto Occhiuto. Tra i candidati Flora Sculco, per anni vicino all’ex governatore Mario Oliverio.

Ecco i nomi:

Circoscrizione Nord

Giuseppe Graziano

Pietro Caracciolo

Luigi Novello

Raffaele Papa

Desire Mongelli

Teresa Di Diego

Francesca Caputo

Leone Via

Mina Madeo

Circoscrizione Centro