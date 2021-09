Elezioni regionali Calabria, i NOMI dei candidati della Lega

3 Settembre 2021 16:22

Elezioni regionali Calabria, presentata la lista della Lega. A Reggio Calabria si punta su Tilde Minasi

Presentate le liste della Lega in vista delle elezioni regionali in Calabria del 3 e 4 ottobre. Nessuna sorpresa nel Carroccio con i consiglieri regionali uscenti tutti ricandidati. Non sarà della partita il presidente f.f. Nino Spirlì, il quale, però, è già designato vice presidente in caso di vittoria di Roberto Occhiuto e del Centro/ Destra.

Ecco i nomi:

Circoscrizione Sud

Tilde Minasi

Francesca Diano

Enzo Cusato

Stefano Princi

Maria Grazia Richichi

Giuseppe Gelardi

Cosimo Damiano Spagnolo

Circoscrizione Nord

Stefania Bisignano

Maria Carmela Ianini

Pietro Molinaro

Francesca Borrelli

Simona Loizzo

Leo Battaglia

Antonio Russo

Santo Capalbo

Luigi Morrone

Circoscrizione Centro