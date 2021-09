3 Settembre 2021 20:49

Elezioni regionali Calabria, presentata la lista di Forza Italia. C’è Irto capolista, Muraca e Billari

Presentate le liste del Partito Democratico in vista delle elezioni regionali in Calabria del 3 e 4 ottobre in appoggio ad Amalia Bruni. Nessuna sorpresa nei Dem con Irto capolista, Billari e l’assessore Muraca.

Ecco i nomi:

Circoscrizione Sud

Nicola Irto

Domenico Battaglia

Antonio Andrea Billari

Giovanni Muraca

Patrizia Liberto

Mimma Pacifici

In corso di aggiornamento