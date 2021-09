Elezioni Regionali Calabria, Giovanni Toti a Crotone e Vibo Valentia al fianco di Occhiuto

Il cofondatore di “Coraggio Italia”è pronto a tornare inper sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto a presidente di Regione. Dopo i due tour a metà luglio e fine agosto, Toti domani , venerdì 24 settembre, sarà tra Vibo Valentia e Crotone per le ultime battute della campagna elettorale, in vista delle votazioni il 3 e 4 ottobre. “Se cresce la Calabria, cresce anche l’Italia! Non è un semplice slogan per noi e non lo è per Roberto Occhiuto, il nostro candidato ma soprattutto la persona giusta per dare a questa terra la svolta che sta aspettando. Per governare una regione come la Calabria, in molte cose simile alla mia Liguria, è necessario avere una visione seria e un programma concreto per intervenire lì dove c’è stata per troppo tempo mala gestione e confusione. E i primi a chiederlo sono i cittadini, che già nei precedenti incontri hanno dimostrato un grande entusiasmo e un profondo bisogno di cambiamento. Penso per esempio alla sanità, al turismo, al settore marittimo, ai trasporti, alla logistica, alle imprese e al settore agricolo. Questa regione ha la possibilità di rinascere e deve essere pronta a coglierla al volo”, ha dichiarato Toti.