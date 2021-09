Elezioni Regionali Calabria, Emiliano: “Amalia Bruni può battere il Centro/Destra”

19 Settembre 2021 15:36

Elezioni Regionali: il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in collegamento con la festa regionale dell’Unità del Pd della Calabria

“La Calabria è una delle regioni che insieme alla Puglia possono determinare il cambiamento del Sud Italia. Ci sono oggi delle esperienze di Centro/Sinistra in varie regioni e Amalia Bruni si inserisce in una storia che ha vissuto anche momenti bellissimi“. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in collegamento con la festa regionale dell’Unità del Pd della Calabria in corso a Catanzaro. “La Bruni è l’unica che può vincere contro il Centro/Destra e credo che il Partito Democratico, nella vostra regione, ha imboccato la strada giusta”, conclude Emiliano.