Elezioni Regionali Calabria: ecco i gazebo di “Coraggio Italia”, Quagliariello presenta i candidati

10 Settembre 2021 09:24

Elezioni Regionali: appuntamento domenica e lunedì prossimi a Lamezia Terme, Cosenza e Reggio Calabria

Due giorni di gazebo “nelle piazze, fra la gente”, con il vicepresidente nazionale di “Coraggio Italia”, il senatore Gaetano Quagliariello, per presentare i candidati schierati sotto le insegne del nuovo partito per il consiglio regionale della Calabria in tutte e tre le circoscrizioni, a sostegno di Roberto Occhiuto.

Gli appuntamenti sono per domenica 12 settembre alle 18:30 a Lamezia Terme, presso il gazebo di “Coraggio Italia” situato nell’isola pedonale di corso Giovanni Nicotra; lunedì 13 alle 11:30 a Cosenza, presso l’Hotel Royal e poi a seguire presso il gazebo in Piazza Kennedy; nel pomeriggio di lunedì il tour prosegue e si conclude alle 17:30 a Reggio Calabria, presso il gazebo di piazza Camagna. Sarà anche l’occasione per commentare i principali fatti di attualità politica. “Avevamo detto che la nostra sarebbe stata una campagna elettorale delle idee e del contatto con i cittadini – dice Quagliariello, che sarà presente insieme ai candidati e ai dirigenti, militanti e sostenitori di ‘Coraggio Italia’ – e intendiamo tenere fede a questo proposito. Abbiamo programmi ed energie per realizzarli, abbiamo liste giovani e motivate, abbiamo tutte le carte in regola per rappresentare una novità vincente in questa tornata elettorale. Domenica e lunedì presenteremo nelle piazze la nostra squadra che sarà in campo in queste settimane e soprattutto dopo, quando ci sarà da lavorare per il futuro di questa terra”.