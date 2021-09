Elezioni Regionali Calabria, a Reggio scende in campo la dott.ssa Dominella Quagliata: una fresca novità nella lista del M5S

1 Settembre 2021 18:48

Elezioni Regionali Calabria, nel Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria la candidatura della dott.ssa Dominella Quagliata

C’è una piacevole sorpresa nella lista dei candidati al consiglio regionale della Calabria del Movimento 5 Stelle a Reggio Calabria: si tratta di Dominella Quagliata, affermata psicologa psicoterapeuta molto nota e apprezzata in città per le sue doti professionali di altissimo livello. La dott.ssa Quagliata non è iscritta al movimento ed è una novità assoluta nel panorama politico, dove si presenta come espressione della società civile.

Dominella Quagliata è specializzata in psicoterapia: ha un master in Diritto, Politiche e Management Sanitario e Socio-sanitario presso l’Università della Calabria di Cosenza e uno in Psicologia delle Emergenze e Psicotraumatologia presso l’Università LUMSA di Roma. Svolge attività clinica, si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro come formazione, organizzazione aziendale e valutazione rischio stress lavoro correlato, è docente, analista didatta e analista supervisore in Scuola di Specializzazione in Psicoterapia autorizzata MIUR. E’ componente del Consiglio nazionale Confprofessioni dal 2014 e Past president nazionale del sindacato PLP Psicologi Liberi Professionisti. E’ inoltre consulente per le Pari Opportunità dello staff di Presidenza e componente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, ha insegnato in master universitari dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e in un corso di laurea presso la Pontificia Università dell’Italia meridionale. Ha inoltre partecipato come relatrice a numerosi convegni nazionali.

Dominella Quagliata si è distinta anche per nobili attività di volontariato e di cittadinanza attiva: è membro della Task Force COVID-19 del Comune di Reggio Calabria, ha ideato e realizzato il portale web di psicologia di comunità e valorizzazione del territorio “VirtuosaReggio”, ha ideato il Metodo di cittadinanza attiva “Reggioproattiva”, ha condotto e realizzato la trasmissione televisiva “Emozioni COVID 19 Correlate” su RTV, è responsabile scientifico del Servizio provinciale Supporto Psicologico “SOS COVID-19”, ha implementato e svolto il coordinamento scientifico dell’area psicologica del Codice Rosa contro le violenze Pronto Soccorso GOM tra 2014 e 2016, ha implementato e svolto il coordinamento scientifico del progetto integrato “FeliceMente” – Psicologi negli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta sempre tra 2014 e 2016, è stata coautrice della trasmissione televisiva “ComodaMente Psicologia del Benessere” in onda sempre su RTV tra 2012 e 2014, è stata nel 2013 docente, progettista e coordinatrice del percorso formativo “donn&mpowerment”, Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale della Calabria.

Dominella Quagliata si candida per portare al servizio dei cittadini le proprie competenze. I temi della sua campagna elettorale saranno molto legati al proprio settore professionale, quindi la promozione della salute bio-psico-sociale, il contrasto alle discriminazioni e le pari opportunità, l’innovazione sociale e la sicurezza sui luoghi di lavoro.