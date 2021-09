7 Settembre 2021 23:41

Elezioni Regionali, Salvini in Calabria in appoggio alla lista della Lega ed al candidato presidente Occhiuto

Ritorna in Calabria il leader della Lega, Matteo Salvini, per presentare i candidati del Carroccio nella coalizione di Centro/Destra, in appoggio di Roberto Occhiuto. Primo appuntamento a Catanzaro, alle ore 16:00, al Teatro Casalinuovo, per presentare i candidati alle regionali. Alle ore 19:00 l’ex ministro degli Interni sarà invece al Teatro Rendano di Cosenza, per presentare i candidati delle elezioni amministrative.