24 Settembre 2021 14:00

Domani, 25 settembre, in piazza Tedeschi a Serra San Bruno (ore 16), il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parteciperà a un incontro pubblico per illustrare il suo programma elettorale. Alla manifestazione prenderanno parte la presidente della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza, senatrice Licia Ronzulli, e il coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori.