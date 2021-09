Elezioni Regionali Calabria: domani comizio di Antonio Marziale a Taurianova

24 Settembre 2021 12:58

Elezioni Regionali Calabria: Antonio Marziale sarà in comizio domani, Sabato 25 Settembre alle ore 19.00, nella cittadina di Taurianova

Antonio Marziale sarà in comizio domani, Sabato 25 Settembre alle ore 19.00, nella cittadina di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, a Piazza Italia. E’ la cittadina in cui ha visto i natali ed in cui già giovanissimo è stato consigliere comunale eletto con un importante numero di voti a favore. E’ il penultimo appuntamento deciso dal sociologo, già Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Calabria, che si candida al rinnovo del Consiglio Regionale nella lista di Fratelli d’Italia. “Mi hanno detto che sono uno dei pochissimi candidati a fare il comizio. Ne ho piena consapevolezza: ci vogliono argomenti, capacità e passione. E sono sicuro di essere non uno dei pochissimi, ma dei rarissimi vi aspetto a Taurianova domani sera“. Così Antonio Marziale sul suo profilo Facebook.