3 Settembre 2021 09:51

Elezioni regionali Calabria, da oggi la presentazione dei candidati e delle liste. C’è tempo sino a domani alle 12

Tutto pronto per la presentazione dei candidati e delle liste in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 3-4 ottobre. A partire dalle ore 08:00 di questa mattina fino alle 20:00 di questa sera, e poi domani dalle ore 08:00 alle ore 12:00, è possibile consegnare le liste, candidati e simboli delle tre circoscrizioni (Area Nord, Area Centro, Area Sud). Quattro i candidati alla carica di presidente: Roberto Occhiuto, Amalia Bruni, Luigi de Magistris e Mario Oliverio appoggiati rispettivamente da 7 liste il candidato del Centro/Destra, 7 il candidato del Centro/Sinistra e Movimento 5 Stelle, 6 il sindaco di Napoli, 1 per l’ex governatore.