1 Settembre 2021 17:35

Elezioni Regionali Calabria, il Centro/Sinistra è pronto a scendere in campo in Calabria con 8 liste a sostegno della candidatura di Amalia Bruni

Saranno 8 le liste a sostegno di Amalia Bruni in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria. A sostenere la corsa alla presidenza della scienziata di fama internazionale saranno le liste del Pd, Movimento 5 stelle, Bruni presidente, Tesoro Calabria, Calabria libera, Socialisti, Verdi e il partito Animalista. Inutili i tentativi dell’ex governatore calabrese Mario Oliverio di chiedere un passo indietro ai candidati per riunire le forze contro il Centro/Destra.