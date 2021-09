Elezioni Regionali Calabria 2021, come funziona la legge elettorale: l’attribuzione dei seggi e la soglia di sbarramento

5 Settembre 2021 15:12

Elezioni, il 3 e 4 ottobre 2021 le regionali in Calabria: tutte le info utili, l’attribuzione dei seggi e la soglia di sbarramento

Il 3 e 4 ottobre si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria. Le operazioni di scrutinio dei voti avranno inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Ieri la presentazione delle 21 liste a sostegno dei 4 candidati: Amalia Bruni, Roberto Occhiuto, Luigi De Magistris, Mario Oliverio.

Elezioni Regionali Calabria 2021: l’attribuzione dei seggi, lo sbarramento ed il premio di maggioranza

Il numero dei consiglieri da eleggere è 29 più il presidente eletto. Risulta eletto il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che hanno superato il 4% e le coalizioni di liste che superano l’8%. Premio di maggioranza per la lista (o le liste) che appoggiano il candidato governatore vincente. Alla lista, o coalizione di liste, che appoggiano il candidato presidente eletto sono garantiti almeno 16 seggi (il 55% del totale). Da ricordare che la legge elettorale non prevede il voto disgiunto, è prevista una sola preferenza per un candidato consigliere regionale, una croce solo sulla lista, solo sul nome del candidato presidente o su tutti e due. Per la prima volta anche alle elezioni regionali della Calabria ci sarà la doppia preferenza di genere, ossia la facoltà per l’elettore di esprimere due preferenze. Qualora l’elettore decida di esprimere preferenze e di esprimerne due nell’ambito della medesima lista prescelta, le due preferenze devono corrispondere a candidati di genere differente, pena l’annullamento della sola seconda preferenza.