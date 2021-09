Elezioni Regionali Calabria 2021: Centro/Destra favorito ma occhio a Bruni e De Magistris. Orgoglio Oliverio

5 Settembre 2021 20:21

Elezioni Regionali Calabria 2021: Occhiuto favorito per la vittoria finale ma Bruni e De Magistris stanno battagliando. Oliverio tenta una disperata risalita

Liste consegnate e adesso solo campagna elettorale. Saranno delle elezioni regionali in Calabria con ben 4 candidati alla presidenza della Regione. Da un lato abbiamo un Centro/Destra compatto sulla figura di Roberto Occhiuto, già capogruppo alla camera di Forza Italia con 7 liste Fi, Fdi, Lega, Udc, Cambiamo, Noi Con L’Italia e Coraggio Italia. Dall’altro Amalia Bruni appoggiata da 7 liste (Pd, M5s, Tesoro Calabria, Partito animalista, Europa Verde, Socialisti, Calabria Libera, Bruni presidente), Luigi De Magistris con 6 liste (De Magistris Presidente, DeMa, Uniti con de Magistris, Per la Calabria con de Magistris, Calabria resistente e solidale, un’altra Calabria è possibile) e Mario Oliverio con una lista a sostegno. Insomma, sembra ben chiaro che Occhiuto è favorito per la vittoria ma gli avversari non demorderanno. Il sindaco di Napoli sta girando da mesi in lungo ed in largo la Calabria acquisendo consenso, Bruni spera nella sua fama di scienziata internazionale e dalle “macchine” dei partiti a supporto (Dem e M5S in particolare). Per Oliverio nessuna possibilità di vittoria: la sua è stata piuttosto una mossa di orgoglio per dimostrare al Pd che ancora ha ampio consenso tra i calabresi. Da qui al 3-4 ottobre ci saranno sorprese e polemiche che di certo potrebbero cambiare l’esito della “partita”.