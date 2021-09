Elezioni Regionali, Aquino (De Magistris Presidente): “per una Calabria accogliente, meritocratica e produttiva”

4 Settembre 2021 16:43

Elezioni Regionali Calabria, Aquino (De Magistris Presidente): “con la presentazione delle liste siamo entrati ufficialmente in campagna elettorale. Viviamo in una Regione che soffre: si sono persi senso etico e di comunità, organizzazione e servizi, capacità d’innovazione e forza produttiva”

“Con la presentazione delle liste siamo entrati ufficialmente in campagna elettorale. Viviamo in una Regione che soffre: si sono persi senso etico e di comunità, organizzazione e servizi, capacità d’innovazione e forza produttiva”. E’ quanto scrive in una nota Sergio Aquino, Candidato al Consiglio Regionale della Calabria-Lista “de Magistris presidente” – Circoscrizione Nord. “E questo mentre la politica si dimostra inadeguata a interpretare i mutamenti della storia, disinteressata o poco incline quando non del tutto incapace a contrastare l’ingiustizia, la sopraffazione, il sopruso. È giunto il momento di combattere la disuguaglianza sociale dalle tribune della politica attiva senza per questo cambiare, aggiustare o ammorbidire le mie posizioni ideologiche. Ho in mente una Regione dove tutto funzioni a dovere, in piena trasparenza. Un posto dove la paura, il familismo e l’omertà lasciano il posto alle opportunità, all’accoglienza, al dinamismo, a una crescita etica che ha già metabolizzato la transizione ecologica. Il progetto incarnato da Luigi de Magistris è vincente e riuscirà ad aprire una breccia in un territorio da troppi anni sottomesso a logiche privatistiche e mercantili per avviare una svolta storica, fare piazza pulita dell’epoca dei privilegi e degli intoccabili e iniziare quella dei diritti e dei bisogni”, conclude.