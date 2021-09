13 Settembre 2021 19:41

Elezioni Regionali, a Reggio Calabria arriva Di Maio: iniziativa alla Camera di Commercio con gli imprenditori dell’Area Metropolitana e cena con gli attivisti del M5S

La campagna elettorale delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 3-4 ottobre entra nella fase decisiva. Il prossimo 17 settembre arriva a Reggio l’ex leader del Movimento 5 Stelle e Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio per un’iniziativa, alle ore 19:00 alla Camera di Commercio per un convegno con gli imprenditori dell’Area Metropolitana. Mentre alle 21:00 al Ristorante Pepy’s cena con attivisti, candidati, staff del M5S e parlamentari, per una raccolta fondi per la campagna elettorale.