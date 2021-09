Elezioni Germania, Scholz: “gli elettori vogliono un governo con Spd, Verdi e Liberali”

27 Settembre 2021 15:50

Elezioni Germania, il candidato dei socialdemocratici alla cancelleria commenta l’esito del voto

“Cdu e Csu non hanno soltanto perduto molti voti, ma hanno anche avuto il messaggio dagli elettori che adesso non potranno più stare al governo, ma dovranno andare all’opposizione”, ha detto Olaf Scholz a Berlino, presso la sede dell’Spd dopo la vittoria. “Gli elettori – sottolinea– hanno espresso la loro volontà in modo molto chiaro: hanno rafforzato Spd, Verdi e Liberali. E questi tre devono guidare il nuovo governo”. “Si vede qui un Spd molto felice! Due vincitrici e un vincitore”, ha detto ancora Olaf Scholz