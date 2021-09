30 Settembre 2021 11:02

Elezioni Comunali, la campagna elettorale a Torregrotta entra nel vivo

La campagna elettorale a Torregrotta entra nel vivo. la lista n°1, del candidato sindaco Maurizio Rizzo, pronta a presentare la prima parte del proprio programma, domani sera alla ore 19:00 in piazza Crocieri a Torregrotta. Un appuntamento importante per conoscere le idee e i progetti in essere della lista Torregrotta 21-26 #siriparte. Domenica 3 ottobre, il comizio si svolgerà alle 19:00 in piazza Sfameni a Scala Torregrotta.