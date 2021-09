Elezioni Comunali Roma, Renzi d’accordo con Giorgetti: “Calenda è il miglior candidato a sindaco”

29 Settembre 2021 12:26

Elezioni Comunali Roma, Renzi: “con Giorgetti siamo d’accordo su Calenda perchè Roma ha bisogno di un sindaco che sappia rimettere in sesto le strade ma abbia visione internazionale”

“Con Giorgetti siamo d’accordo su Calenda perchè Roma ha bisogno di un sindaco che sappia rimettere in sesto le strade ma abbia visione internazionale, che tenga con cura lo straordinario patrimonio culturale ma che apra alle startup per creare posti di lavoro per i giovani che si ricordi che Roma non e’ la capitale d’Italia ma e’ una capitale del mondo e Calenda secondo me è il candidato migliore”. E’ quanto afferma Matteo Renzi, leader di Italia Viva a Rai News 24. “Ieri Draghi ha annunciato che l’Italia proporrà la candidatura di Roma per Expo 2030. La prima a esultare è stata Virginia Raggi, quella che ha impedito le Olimpiadi a Roma nel 2024 e che avrebbero permesso il rilancio di tutte le periferie della citta’. Il Movimento 5 Stelle e’ stato l’unico partito contro l’Expo di Milano. Non sono credibili”, conclude Renzi.

Elezioni Comunali, Roma: Calenda incassa l’endorsement del noto regista Ozpetek

Da Ferzan Ozpetek arriva l’endorsement al candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda. “Grazie a ⁦Ferzan Ozpetek per il suo supporto. Non facile per un artista dire per chi votera’ alle elezioni. Eppure, soprattutto a Roma, sono parte fondamentale dell’identita’ stessa della città. Ed è un bene che partecipino al dibattito politico. Ci vediamo l’1 ottobre”, scrive su twitter Calenda.