Elezioni Comunali, la lista “Torregrotta 21-26” prepara i prossimi comizi

29 Settembre 2021 15:19

Elezioni Comunali, prosegue la campagna elettorale a Torregrotta

Prosegue la campagna elettorale a Torregrotta. Dopo essersi presentata, la lista n°1, del candidato sindaco Maurizio Rizzo, prepara il primo vero comizio.

Un appuntamento importante per conoscere da vicino il programma, le idee e i progetti in essere della lista Torregrotta 21-26 #siriparte. Sono state definite le date per i prossimi appuntamenti: si parte venerdì 1 ottobre ore 19:00 piazza crocieri, a Torregrotta, secondo appuntamento domenica 3 ottobre ore 19:00 piazza Peppino Impastato, Scala Torregrotta, mentre a chiudere la campagna elettorale sarà il comizio di venerdì 8 ottobre piazza Unità d’Italia, Torregrotta. In questa occasione le compagini attenderanno l’esito del sorteggio per conoscere il loro orario.