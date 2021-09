Elezioni Comunali, Conte a Milano al fianco di Layla Pavone ma apre a Sala in caso di ballottaggio

28 Settembre 2021 21:25

Elezioni Comunali, Giuseppe Conte al fianco di Layla Pavone apre al centrosinistra in caso di ballottaggio tra Beppe Sala e Luca Bernardo

Tappa di Giuseppe Conte a Milano per sostenere la candidata grillina Layla Pavone. Il leader del M5S però apre al Centro/Sinistra in caso di ballottaggio tra Beppe Sala e Luca Bernardo: “se ci sarà e non saremo coinvolti, valuteremo e sicuramente avremo più facilità ad avere un dialogo con le forze del centrosinistra, mentre non c’è alcuna possibilità con le forze di Centro/Destra”. Sul risultato a Milano Conte sottolinea: “questo è il tempo della semina, siamo appena partiti, non mi aspetto una percentuale che possa essere travolgente, ma incoraggiante”.