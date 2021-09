Elezioni comunali, Berlusconi scende in campo: “senza Forza Italia non si vince nelle grandi città”

28 Settembre 2021 12:23

Elezioni comunali, Berlusconi: “solo con una Forza Italia forte il centrodestra può vincere e governare nelle grandi città”

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre i cittadini di oltre 1.000 comuni. Alle urne 20 capoluoghi di provincia: tra questi anche sei capoluoghi di Regione (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste). “Solo con una Forza Italia forte il centrodestra può vincere e governare nelle grandi città”, sottolinea Silvio Berlusconi, il quale scende in campo a favore dei candidati di Centro/Destra. Si sofferma poi su Milano: “ha bisogno di una svolta e di riavere il buon governo del Centro/Destra. Qui è nato tutto. Le mi attività, Forza Italia. Tutto questo forse non sarebbe stato possibile in altre città“. L’appello ai milanesi perché sostengano la candidatura di Bernardo. “Abbiamo scelto un medico, un professore universitario. Un grande medico. Abbiamo bisogno di cambiare, ma Forza Italia è l’unica garanzia per consentire al centrodestra di vincere e governare”.