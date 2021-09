Elezioni Comunali a Cosenza, Caruso: “supportato da una coalizione compatta e unita composta dalle migliori energie partitiche e civiche”

5 Settembre 2021 11:46

Il candidato a sindaco del centrodestra Francesco Caruso invoca una campagna elettorale all’insegna della correttezza

“Quella che ci aspetta sarà certamente una campagna elettorale dura e avvincente, dove a risaltare, all’indomani della presentazione delle liste, è l’ampia partecipazione democratica e pluralista”. Ad affermarlo, il candidato a sindaco di Cosenza per il centrodestra nonché vice sindaco uscente Francesco Caruso. “Personalmente – aggiunge – sono entusiasta per il lavoro che siamo riusciti a svolgere nella costruzione delle otto liste che mi sostengono. Mi sento onorato e nello stesso tempo altamente responsabilizzato perché posso contare sul supporto di una coalizione compatta e unita. Ringrazio le forze partitiche e le forze civiche che hanno dato impulso a liste che condividono un progetto comune incentrato sulla continuità e proiettato verso l’evoluzione futura della città. Si tratta di energie e risorse umane – prosegue Francesco Caruso – che esprimono entusiasmo oltre alla voglia di far parte di un percorso condiviso, scongiurando il ritorno a quella Cosenza dal passato buio così come appariva dieci anni fa, ma guardando solo in avanti, ancora”.

Il candidato a sindaco del centrodestra lancia quindi un appello: “ciò che auspico è che tutti i candidati contribuiscano allo svolgimento di una campagna elettorale serena, in cui nel dibattito politico emergano contenuti e non veleni volti a denigrare gli avversari. Auguro una buona campagna elettorale a tutti!”.