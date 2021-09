Elezioni comunali a Cosenza: 8 i candidati a sindaco, I NOMI

3 Settembre 2021 13:55

Elezioni comunali a Cosenza: 8 i candidati a sindaco. In corsa Francesco Civitelli, Francesco De Cicco, Francesco Caruso, Franz Caruso, Bianca Rende, Valerio Formisani, Franco Picchieri e Fabio Gallo

Ben 8 candidati a sindaco a Cosenza che concorreranno per la conquista di Palazzo dei Bruzi. Il primo a presentare le carte è stato Francesco Civitelli che potrà contare su cinque liste. Poi Francesco De Cicco, assessore uscente della giunta Occhiuto, con 6 liste. Gli altri candidati sono Francesco Caruso, candidato sindaco del Centro/Destra, Franz Caruso, candidato sindaco del Centro/Sinistra, Bianca Rende appoggiata dal M5S e Tesoro Calabria, Valerio Formisani della sinistra radicale, Franco Pichierri per Noi con l’Italia e Fabio Gallo per il “Movimento Sturziano Noi”.