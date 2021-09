Elezioni Comunali, 15 comuni al voto in provincia di Messina [I CANDIDATI]

16 Settembre 2021 10:14

Elezioni Comunali: sono 15 i comuni chiamati al voto nella provincia di Messina in questa tornata elettorale. Si voterà il prossimo 10 e 11 ottobre

Consegnate le liste con i candidati per quanto riguarda le elezioni comunali. Nell’Area Metropolitana di Messina sono 15 i comuni chiamati al voto per eleggere il primo cittadino e l’intero consiglio comunale. A Patti sfida tra Gianluca Bonsignore, Giorgio Cangemi, Enzo Natoli, Anna Sidoti e Fabrizio Trifilò. A Capo d’Orlando, invece, tre i candidati a primo cittadino: Franco Ingrillì, Gianluca Giuffrè e Renato Mangano. A Torregrotta, il sindaco uscente Corrado Ximone non si candida. Sfida tra Maurizio Rizzo, Antonio Pino, Nino Caselli e Franco Pino. A Terme Vigliatore i candidati sindaco sono Domenico Munafò, Bartolo Cipriano e Nino Chiofalo. A Gioiosa Marea una sola lista presentata con capolista Giusy La Galia. Al voto anche a Mistretta, Falcone, Galati Mamertino, Caronia, Sant’Angelo di Brolo, Antillo, Ficarra, Floresta, San Marco d’Alunzio e Rodì Milici.