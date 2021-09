2 Settembre 2021 09:04

Ecologia Oggi, ecco gli stipendi per i lavoratori di Gioia Tauro e Siderno. La comunicazione dell’azienda

Buone notizie per i lavoratori di Ecologia Oggi di Gioia Tauro e Siderno, i quali avevano indetto uno sciopero a causa del mancato arrivo degli stipendi. Ecco l’annuncio dell’azienda: “per come discusso in occasione della riunione tenutasi in video conferenza con la Prefettura, la Città metropolitana e le sigle sindacali, in data 26 agosto scorso, stante l’impegno preso dalla Città metropolitana, è stato predisposto il pagamento della retribuzione alle maestranze”.