Basket, primo straniero della storia della Dierre Reggio Calabria: arriva Duje Tomic-Feric

12 Settembre 2021 17:50

Basket, Duje Tomic-Feric è il primo straniero della storia della Dierre Reggio Calabria

La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di comunicare l’ingaggio del primo atleta straniero della propria giovane storia. Si chiama Duje Tomic-Feric, è a Reggio Calabria da qualche giorno e sta già dimostrando grande spirito di sacrificio, talento e voglia di far bene. Il nuovo atleta a disposizione di Coach Giovanni Rugolo arriva dalla Croazia dove ha giocato anche nella nazionale giovanile del 3 contro 3. Dopo aver giocato per tre anni nell’Adriatico di Spalato, dai 18 ai 21 anni, ha proseguito il suo cammino al Basketball Club Solin per due anni prima di vincere la serie A2 croata, nella passata stagione co la maglia dell’Anfora. Combo-guard pura. Abile in percussione. Stiamo parlando di un atleta classe 1997 alto quasi 1.90 per 88 kg di peso forma. Duje sta già partecipando alla preparazione del Club del Presidente Filianoti insieme ai suoi nuovi compagni di squadra.