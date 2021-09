10 Settembre 2021 21:38

Maltempo: due trombe marine al largo di Locri. Per domani allerta rossa nello Jonio e arancione nel resto della Calabria

Inizia un fine settimana di forte maltempo al Sud che ha già creato morte e distruzione a Pantelleria dove un tornado ha impattato numerose auto. La Protezione Civile, inoltre, ha diramato un’allerta meteo per forti temporali sia in Calabria che in Sicilia. Poco fa, a Locri, comune sul versante Jonico dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, sono state avvistate due grandi trombe marine. In basso il VIDEO integrale.