Tragedia in Calabria, auto perde il controllo e sbatte contro un muro: morti due giovani, ferito il terzo

4 Settembre 2021 09:36

L’incidente mortale si è verificato stanotte ad Isola Capo Rizzuto: dei tre passeggeri si è salvato solo un 23enne, rimasto però gravemente ferito e adesso ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Crotone

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa notte ad Isola Capo Rizzuto. Due giovani hanno perso la vita ed un terzo è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Crotone. I tre viaggiavano a bordo di una Bmw che, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle due di stanotte è sbandata ed ha violentemente colpito un muro in via Capo Rizzuto. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i Vigili del fuoco ed i carabinieri di Isola e della Compagnia di Crotone. All’arrivo dei soccorsi, uno dei passeggeri era già deceduto, un secondo giovane è morto poi in Ospedale (avevano 46 e 28 anni). In gravi condizioni il terzo (23 anni).