Messina-Palermo, torna l’emozione del derby: dove seguire il match tanto atteso in diretta Tv o Streaming

3 Settembre 2021 10:21

Le info per seguire in diretta Tv o Streaming Acr Messina-Palermo, match valido per la seconda giornata del Girone C di Serie C 2021/22

L’Acr Messina per la prima vittoria in campionato, il Palermo invece per fare il bis. Domani sabato 4 settembre 2021, alle ore 17.30, nel neutro dello Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, si scende in campo per il derby siciliano, una partita che comunque vale molto di più dei tre punti messi in palio. L’ultima sfida tra le due squadre, nel professionismo, risale addirittura a 13 anni fa, erano i tempi della Serie A. Adesso, invece, c’è una nuova scalata da compiere.

Acr Messina-Palermo: dove seguire la diretta del match

Il Messina torna su Sky a distanza di 12 anni. L’attesto derby siciliano tra due squadre, come prevedibile, sarà trasmesso in diretta da Sky sl canale Sky Sport (numero 251 e 254 del satellite), oltre che su Eleven Sports. Abbonandosi a questa piattaforma, visibile tramite una moderna Smart Tv, sarà possibile assistere al confronto al derby siciliano. Esiste inoltre un’altra piattaforma che trasmette la Serie C, friuibile solo per i residenti all’estero. Si tratta di 196 Sports, che consente a chi è fuori dall’Italia di non perdersi un match della propria squadra del cuore.

Per quanto riguarda lo streaming, Acr Messina-Palermo sarà disponibile su Eleven Sports mediante pc, smartphone e tablet. All’estero, invece, ci sarà la possibilità di vedere il match tramite 196 Sports. Per gli abbonati Sky, un’ulteriore opzione per seguire la sfida sarà come di consueto rappresentata da Sky Go.