Crotone-Reggina, il Derby della Magna Grecia vale più di tre punti: come seguire la diretta

10 Settembre 2021 17:12

Crotone-Reggina 3ª giornata del campionato di Serie B 2021/2022: ecco su quali piattaforme e canali seguire la diretta del match molto sentito in Calabria

Torna in campo la Serie B, allo stadio Ezio Scida domani Sabato 11 settembre 2021 (ore 18.30) si scende in campo per Crotone-Reggina, il cosiddetto Derby della Magna Grecia. Una sfida dunque molto attesa, che vale più dei classici tre punti, e i tifosi aspettano di poter vivere allo stadio le vecchie emozioni, dopo che per tanto tempo le limitazioni anti-Covid hanno imposto di disputare le gare a porte chiuse. Per i rossoblu del tecnico Francesco Modesto è necessario trovare i tre punti, fin qui infatti sono arrivati soltanto un pareggio ed una sconfitta. Dal canto loro, invece, gli amaranto vogliono dare continuità alla vittoria contro la Ternana e, anche se dovranno rinunciare a gente come Denis e Menez, cercheranno di regalare al proprio popolo una nuova gioia. Sarà sicuramente una sfida avvincente durante la quale, almeno sulla carta, si prospettano gol e spettacolo.

Crotone-Reggina: dove seguire la diretta in Tv o Streaming

Crotone-Reggina verrà trasmessa da DAZN. Per godersi il match basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con l’app di DAZN, oppure una televisione collegata al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Calcio, canale 202 della piattaforma satellitare.

Crotone-Reggina si potrà vedere anche in streaming. Tutto questo sarà possibile in diversi modi: il primo è accedendo all’app di DAZN tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet. Mediante Sky Go, gli utenti Sky potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Una terza possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.