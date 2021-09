Automobilismo, doppio trionfo per la Scuderia Nebrosport tra Cronoscalata Linguaglossa e Slalom Città di Oppido Mamertina

2 Settembre 2021 10:28

Fine settimana importante e positivo per la Scuderia Nebrosport tra Cronoscalata Linguaglossa e Slalom Città di Oppido Mamertina

Weekend positivo per la scuderia Nebrosport che si fa valere nel doppio impegno tra Cronoscalata Linguaglossa e Slalom Città di Oppido Mamertina. Il team santangiolese, nel fine settimana del 28 e 29 agosto 2021, è riuscito ad ottenere due grandi successi grazie ai suoi portacolori, confermando una stagione fino a questo momento particolarmente fruttuosa. Iniziando dalla Cronoscalata Linguaglossa, il giovane pilota Mattia Tirintino si è reso protagonista di una prestazione sonora. Il driver con la sua Peugeot 106 ha raggiunto il secondo posto di classe N1600, primo di under 25, secondo di gruppo N e 20esimo assoluto. Sull’altro fronte, allo Slalom Città di Oppido Mamertina, il veterano Rosario Cassisi ha centranto una grande vittoria in classe E2SH-2000 sulla veloce Fiat X1/9. Il pilota milazzese ha infine fatto registrare il secondo posto di gruppo E2SH e ottavo assoluto.