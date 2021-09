Calabria, inizia la scuola: Don Zampaglione benedice gli zaini dei bambini di San Lorenzo e Roghudi

20 Settembre 2021 18:33

Durante la messa della domenica Don Giovanni Zampaglione ha dato un augurio per l’inizio dell’anno scolastico ai bambini di Roghudi e Marina di San Lorenzo

Bentornati ragazzi! E’ suonata oggi in Calabria la prima campanella dell’anno scolastico 2021/22, gli alunni hanno salutato l’estate e hanno fatto rientro nelle proprie classi. Don Giovanni Zampaglione, in vista di questa giornata speciale, ieri ha chiamata a raccolta a messa i più piccoli cittadini dell’Area Grecanica in provincia di Reggio Calabria per dare loro una benedizione. Il parroco ha benedetto infatti gli zaini dei bimbi che frequentano le chiese di Maria Santissima Annunziata e San Nicola di Bari di Roghudi e Santissima Trinità di Marina di San Lorenzo. L’invito di Don Zampaglione ai giovani è stato quello di impegnarsi nello studio e a mettere nello zaino la “buona Notizia, ossia Gesù il Maestro”.