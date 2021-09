Elezioni Regionali: domani a Condofuri iniziativa della lista “Calabria Resistente e Solidale per De Magistris”

23 Settembre 2021 23:30

Domani a Condofuri la lista “Calabria Resistente e Solidale per De Magistris presidente” invita la cittadinanza “ad un incontro pubblico per parlare del futuro della nostra terra e di come vogliamo viverla”

Venerdì 24 settembre 2021 alle 18:00 in piazza Regina Pacis a Condofuri, la lista “Calabria Resistente e Solidale per De Magistris presidente”, invita la cittadinanza “ad un incontro pubblico per parlare del futuro della nostra terra e di come vogliamo viverla. Per una Calabria libera. Per una Calabria che cresce. Saranno presenti all’incontro i candidati Ilenia Iaria, Lorenzo Fascì e Michelangelo Tripodi che presenteranno e condivideranno con i cittadini idee e programmi. A moderare l’incontro sarà Letizia Sculli”.