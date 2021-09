Reggina-Spal 1-1 LIVE: Rivas a centimetri dal nuovo vantaggio

18 Settembre 2021 15:02

La Reggina rientra al Granillo per ospitare la Spal: formazioni ufficiali, cronaca in diretta, aggiornamenti in tempo reale, sintesi e tabellino del match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie B 2021/22

Sotto il sole di fine estate Reggina e Spal si incontrano allo stadio Oreste Granillo per un incontro già molto importante in termini di classifica. L’avvio di campionato è stato positivo per la compagine di Alfredo Aglietti che ha collezionato una vittoria e due pareggi contro Monza e Crotone, due squadre costruite per posizionarsi nelle zone alte della classifica. L’appuntamento casalingo impone ai calabresi di porsi come l’obiettivo la vittoria e quindi proseguire la striscia di risultati utili consecutivi. Il ritorno di Rivas, ma anche di Denis (comunque non al meglio), è un fattore importante per le sorti dell’attacco, ma di fronte bisognerà fare i conti con gli emiliani del tecnico Josep Clotet, capaci di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Si prospetta un match avvincente, non resta che seguire su StrettoWeb la diretta con aggiornamenti live dai nostri inviati allo stadio e la cronaca testuale in tempo reale.

La cronaca in diretta di Reggina-Spal

50′ Reggina a pochissimi centimetri dal palo! Il colpo di testa di Rivas non è fortunato.

49′ Ammonito Viviana per una trattenuta plateale su Bellomo.

46′ Inizia la ripresa, nessun cambio per i due allenatori.

SECONDO TEMPO

SINTESI PRIMO TEMPO – La gara è divertente sin da subito, il preludio di un incontro ricco di colpi di scena. Prima Rivas e poi la risposta di Mancosu aprono le danze, ma il primo episodio chiave arriva 16′: Hetemaj sbuca in area e trafigge Thiam, esplode il Granillo come non accadeva da oltre un anno e mezzo. La Reggina gioca sulle ali dell’entusiasmo e non smette di attaccare ma alla mezz’ora viene penalizzata da un grave errore di Stavropoulos, autore di una pessima prestazione: Esposito calcio, Micai para e i tifosi vanno in visibilio nuovamente. Ma questa volta la doccia è fredda, l’arbitro fa ripetere dopo essere richiamato dal Var. Cionek era dentro l’area al momento del tiro dal dischetto, si deve ripetere. Una scena che senza tecnologia non si sarebbe mai verificata. Così, Esposito ribatte e questa volta segna per l’1-1 che manda Micai su tutte le furie. Negli ultimi minuti della frazione iniziale i padroni di casa tentano l’assedio, ma arriva l’occasione giusta per tramutarlo in rete.

45′ + 6′ L’assedio amaranto di questi ultimi minuti del primo tempo non si concretizza. L’arbitro manda le squadre al riposo sul risultato di 1-1.

45′ Che chance per la Reggina! Rivas sbuca in area, per poco non trova la porta. Intanto l’arbitro assegna 6 minuti di recupero.

43′ Ammonito Capradossi.

36′ Pareggio della Spal, alla seconda occasione Esposito la mette dentro. Il Granillo adesso è una bolgia, anche Micai non la prende bene. L’arbitro ha dato spiegazioni ai calciatori. Cionek era all’interno dell’area al momento del tiro dal dischetto dell’attaccante.

34′ Il Var interviene, il calcio di rigore va ribattuto.

33′ PARATO!!! Micai annulla il tiro dagli undici metri di Esposito. La botta del classe 2000 è forte, ma il portiere azzecca l’angolo.

31′ Calcio di rigore per la Spal. Fallo di Stavropoulos su Mancosu.

29′ Sfiora il gol Galabinov, gran parata di Thiam.

25′ L’arbitro ferma per un paio di minuti la gara, i calciatori possono rinfrescarsi. Gli estivi 31° di Reggio Calabria si fanno sentire.

23′ Risponde la Spal con Crociata, il tiro a giro non trova la porta.

16′ GOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! REGGINA IN VANTAGGIO!!!! IL GOL E’ DI HETEMAJ, E’ 1-0 AL GRANILLO. E’ esplosa la Curva Sud per la rete del centrocampista, bravo a sfruttare una palla vagante in area su azione d’angolo.

11′ Ottima parata di Micai su Mancosu, tiro davvero insidioso.

8′ Rivas ha provato il tiro dopo essersi smarcato sul destro, ma la palla finisce abbondantemente larga.

3′ Dalle prime battute Rivas parte esterno, mentre Bellomo è più centrale vicino a Galabinov.

1′ Via, si parte! E’ iniziata Reggina-Spal con gli ospiti a giocare il primo pallone della partita.

PRIMO TEMPO

Ore 13.57 – Le squadre stanno entrando in questo momento in campo, a breve l’arbitro Baroni darà il fischio d’inizio della sfida tanto attesa. Il clima al Granillo è bellissimo, anche il manto erboso si presenta in buone condizioni.

Ore 13.40 – Mancano ancora venti minuti all’inizio della gara, gli ultras si fanno già sentire. Per la prima volta in stagione tornano sui gradoni della Curva Sud.

Le formazioni ufficiali di Reggina-Spal

Si avvicina il fischio d’inizio di Reggina-Spal. Aglietti sceglie in attacco Rivas al fianco di Galabinov, in panchina Denis, out invece Menez. Sulla corsia di sinistra agirà Bellomo con Laribi ancora in panchina. Confermata la difesa e la coppia di mediana formata da Hetemaj e Crisetig. Queste le scelte dei due tecnici:

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Rivas, Galabinov. A disposizione: Turati, Loiacono, Regini, Amione, Liotti, Bianchi, Gavioli, Cortinovis, Laribi, Denis, Montalto, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

SPAL (4-2-3-1): Thiam; Spaltro, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Esposito, Viviani; Crociata, Mancosu, Latte Lath; Colombo. A disposizione: Seculin, Melchiorri, Mora, Ellertsson, Seck, Peda, Coccolo, Da Riva, Heidenreich, Celia, D’Orazio, Piscopo. Allenatore: Clotet

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze. Assistenti: Gianluca Sechi di Sassari e Claudio Barone di Roma 1. IV ufficiale: Giorgio Vergaro di Bari. VAR: Ivano Pezzuto di Lecce. AVAR: Giovanni Baccini di Conegliano.