Crotone-Reggina 0-0 LIVE: sfida ancora bloccata, le due squadre si studiano

11 Settembre 2021 18:45

Prima trasferta del torneo per la Reggina di mister Alfredo Aglietti: gli amaranto fanno visita al Crotone per un derby molto sentito: formazioni ufficiali, cronaca in diretta e sintesi del match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie B 2021/22

Quando si gioca un derby, in palio non ci sono soltanto i tre punti. Quando si disputa il Derby della Magna Grecia, c’è sempre quel pizzico di tensione nell’aria che rende tutto più affascinante. E’ questo in poche parole Crotone-Reggina, una sfida molto sentita dalle due tifoserie e che per tale ragione entrambe le squadre vogliono portare a casa ad ogni costo. Partita dal sapore particolare anche per il tecnico Francesco Modesto, cittadino onorario di Reggio Calabria con un bagaglio pieno di ricordi per la sua esperienza in riva allo Stretto. I suoi uomini sperano di ottenere la prima vittoria del campionato, ma avranno di fronte la compagine di Alfredo Aglietti che sicuramente vuole dare continuità alla vittoria ottenuta contro la Ternana. Si prospetta un incontro ricco di emozioni, anche se a destare preoccupazioni sono le condizioni meteo e l’allerta rossa diramata su tutta la provincia crotonese. Non resta che seguire la diretta su StrettoWeb con la cronaca live e tutti gli aggiornamenti in tempo reale dall’Ezio Scida.

Crotone-Reggina: la cronaca LIVE del match

16′ Primo cartellino giallo: intervento troppo duro di Estevez su Crisetig. Sanitari in campo per soccorrere il regista, che ha accusato il colpo.

12′ Mogos prova dalla distanza ma finisce largo. E’ il primo tiro verso la porta fin qui.

1′ Via, si parte! E’ la Reggina a muovere la prima sfera. Ospiti in completo bianco, padroni di casa in rossoblu.

PRIMO TEMPO

18.27 – Le squadre sono appena entrate in campo, è tutto pronto per la sfida. Pochi i tifosi presenti in tribuna, le condizioni meteo sicuramente non aiutano. Nel settore ospiti circa 200 tifosi giunti da Reggio Calabria.

Ore 18.05 – Le squadre stanno ultimando le operazioni di riscaldamento. Intanto sullo stadio Ezio Scida sta piovendo con leggera intensità, ma il terreno di gioco è in perfette condizioni.

Crotone-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca meno di un’ora al fischio d’inizio del derby calabrese Crotone-Reggina, gara valida per la 3ª giornata del campionato di Serie BKT. Il tecnico Alfredo Aglietti conferma le impressioni della vigilia e in attacco sceglie la coppia Galabinov-Montalto, forzata vista la squalifica di Menez e l’assenza last minute di Rivas (rientrato da poche ore in Italia dall’impegno con la sua Nazionale). Ancora dal 1′ Bellomo, che come con la Ternana prende il posto di Laribi. Nessuna novità in difesa, sulle fasce e sulla mediana, dove ci saranno ancora Crisetig ed Hetemaj a fare da schermo. Di seguito, lo schieramento delle due squadre:

Crotone (3-4-2-1): Festa; Paz, Canestrelli, Nedelcearu; Mogos, Estevez, Vulic, Molina; Kargbo, Benali; Mulattieri. A disposizione: Contini, Saro, Visentin, Mondonico, Donsah, Oddei, Zanellato, Giannotti, Borello, Sala, Schirò, Maric. Allenatore: Modesto

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Montalto. A disposizione: Turati, Loiacono, Regini, Amione, Liotti, Franco*, Bianchi, Gavioli, Ejjaki, Cortinovis, Laribi, Tumminello. Allenatore Aglietti

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Ciro Carbone di Napoli e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. IV ufficiale: Daniele Rutella di Enna. VAR: Juan Luca Sacchi di Macerata; AVAR: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

*A causa di impedimenti logistici, il calciatore Rigoberto Rivas non è presente. Al suo posto è stato convocato Damiano Franco.