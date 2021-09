Basket, altro rinforzo per la Dierre Reggio Calabria: ufficiale Mladen Dmitrovic

16 Settembre 2021 16:05

La Dierre Reggio Calabria ufficializza l’atleta classe ’99 Mladen Dmitrovic

La Dierre Basketball Reggio Calabria, con grande soddisfazione, comunica di aver concluso l’accordo con l’atleta Mladen Dmitrovic.

Si rafforza il settore “piccoli” affidato alla guida del Coach Giovanni Rugolo. Il nuovo roster potrà avvalersi di una “vecchia” conoscenza del basket di Calabria. Dmitrovic ha già giocato in regione vestendo, per una breve parentesi la canotta della Planet Basket Catanzaro in C Gold e, nella passata stagione, dimostrando tanto dal punto di vista del carattere e delle realizzazioni con i colori della Bim Bum Basket Rende.

Atleta che gioca nel ruolo di guardia “pura”. Serba ma di formazione “italiana”, nato nel 1999, di 192 centimetri. Dmitrovic si è formato all’Hsc Roma prima di scendere in campo per Chiavari, Fidenza e Gilbertina Soresina. 33 punti di media per partita nell’esperienza di Catanzaro, ottimo l’apporto anche a Rende dove ha dimostrato doti balistiche importanti: abile al tiro da tre, partenze brucianti in palleggio che possono concludersi anche in schiacciata.