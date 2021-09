Dierre Basket Reggio Calabria, coach Milo Geri nuovo componente dello staff tecnico

18 Settembre 2021 15:19

Nuova aggiunta nello staff tecnico della Dierre Basket Reggio Calabria: al fianco dell’head coach Giovanni Rugolo ci sarà coach Milo Geri

Lo staff tecnico della Dierre Basket Reggio Calabria s’impreziosisce grazie ad una figura apprezzata, preparata e molto motivata. Accanto all’Head Coach Giovanni Rugolo ci sarà Coach Milo Geri. Scelta non casuale per la Dirigenza presieduta da Roberto Filianoti: Coach Geri è un allenatore in crescita continua, con grande voglia di lavorare, competenza ed un’esperienza sconfinata. Classe 1976: si è formato cestisticamente nella grande Viola ed ha giocato per tanti anni nella vecchia C1 dominando le classifiche dei marcatori. Pg Modena, Vibo,Azzurrina sono solamente alcune delle squadre che hanno giovato dei suoi canestri. Milo è il primogenito dell’indimenticabile Nuccio Geri, istituzione del basket reggino e degli allenatori di Calabria. Come da tradizione familiare, ha, con tanta forza di volontà e spirito di sacrificio intraprendere la carriera di allenatore: tantissimi anni nel settore giovanile Lumaka ed un esperienza eccellente da capo allenatore.