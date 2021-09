Diamond League, Tamberi vince con 2,34 nell’alto a Zurigo

9 Settembre 2021 22:55

Roma, 9 set. (Adnkronos) – Gianmarco Tamberi ha trionfato nel salto in alto a Zurigo nella finale della Diamond League ed è il primo italiano a conquistare il diamante destinato al vincitore del massimo circuito mondiale dell’atletica: il campione olimpico del salto si è imposto allo stadio Letzigrund con la misura di 2,34.

L’azzurro delle Fiamme Oro è stato perfetto fino a 2,30, con tutte le quote superate alla prima prova, poi ha avuto bisogno del secondo tentativo per oltrepassare 2,32 e ha scavalcato l’asticella a 2,34 al secondo assalto. Tamberi porta a casa anche i 30mila dollari del prize money. L’azzurro chiuderà la stagione al primo posto nel ranking mondiale superando il bielorusso Nedasekau.