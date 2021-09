Reggio Calabria, depositata l’istanza di accesso agli atti per il Mediterranean Life: attese risposte dal Consiglio Comunale

14 Settembre 2021 15:18

E’ stata depositata l’istanza di accesso agli atti, il Consiglio Comunale di Reggio Calabria dovrà pronunciarsi sul progetto Mediterranean Life. “La Città ha il diritto di conoscere quali sono i motivi ostativi alla realizzazione di un progetto che può portare 6.000 posti di lavoro nel settore del turismo e almeno 2 milioni di passeggeri per il nostro Aeroporto”, ha affermato l’ideatore Giuseppe Falduto, nonché proprietario del Porto Bolaro. Il rivoluzionario disegno dell’area situata nella zona sud della città non ha ancora ricevuto una risposta ufficiale e questa volta l’imprenditore spera possa essere messa una parola definitiva sulla vicenda. Di seguito l’istanza completa rivolta al Comune di Reggio Calabria:

“Spett.le Ente,

PREMESSO CHE

– Con comunicazione inoltrata in data 11.02.2019, la Porto Bolaro formulava richiesta di convocazione di una Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi dell’art. 14, comma 3, L. 241/1990 e corredata da uno “studio di fattibilità”, come previsto ex lege.

– Veniva indetta la Conferenza in questione, da svolgersi in forma semplificata, con comunicazione pec del 08/03/2019 del Dirigente del SUAP del Comune di Reggio Calabria, “per esame dello studio di fattibilità”.

– In data 02.04.2019 aveva luogo la riunione della Conferenza dei servizi preliminare, durante la quale, tra le altre cose, si conveniva “di sottoporre all’attenzione dei rappresentanti degli enti istituzionali [consiglio comunale, regionale e metropolitano] l’istanza della società Porto Bolaro”.

– Seguivano diverse comunicazioni di sollecito (settembre e dicembre 2019, poi ancora febbraio 2020), con le quali la Porto Bolaro chiedeva un riscontro e l’assunzione di responsabilità circa gli adempimenti delle varie amministrazioni coinvolte, sia con riguardo agli Uffici tecnico-amministrativi, sia, soprattutto, con riguardo agli Organi di indirizzo politico, evidenziando la necessità di dare impulso per il prosieguo della conferenza dei servizi. La società istante diffidava da un’eventuale archiviazione della pratica, evidenziando come solo dopo aver conosciuto gli intendimenti degli organi deliberativi preposti avrebbe avuto a disposizione gli elementi idonei a valutare se presentare o meno un progetto definitivo.

– Ancora, a dicembre 2020/gennaio 2021, non ricevendo i riscontri richiesti, lamentando il pregiudizio da ciò derivante, la Porto Bolaro ha nuovamente sollecitato un riscontro alle amministrazioni coinvolte, chiedendo se il progetto presentato fosse sia stato approfondito dagli Organi amministrativi e politici competenti, quali iniziative fossero state adottate, nonché di convocare un tavolo tecnico e di confronto (anche al fine di promuovere la stipula di un Accordo di Programma);

– Successivamente, pur non riscontrando formalmente l’Ente l’ennesima comunicazione della società istante, si è appreso in ogni caso che lunedì 28 giugno 2021 la II/III Commissione Consiliare “Assetto del Territorio” del Comune di Reggio Calabria, presieduta dal consigliere Giuseppe Sera, alla presenza dell’assessore al ramo Arch. Cama e del Sindaco, ha approvato la “mozione Mediterranean life”, impegnando il Sindaco, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D. lgs. 267/2000, a promuovere la conclusione di un Accordo di programma con tutte le istituzioni e le autorità interessate così da formalizzare un percorso comune sull’approvazione del progetto inserito nella zona sud della città.

– Da quanto si è appreso anche dagli organi di stampa, la Commissione ha impegnato il Sindaco, preliminarmente, a convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma e i successivi adempimenti affini alla definizione dell’istanza.

– Ad oggi, la scrivente non ha ricevuto nessuna comunicazione in merito a quanto appena richiamato.

– Nondimeno, la Porto Bolaro ha preciso diritto e interesse, diretto, concreto e attuale alla prosecuzione dell’iter amministrativo e, prima ancora, a conoscere nel dettaglio gli atti, i verbali della Commissione e quant’altro documento riguardante la vicenda in questione, essendo la società promotrice del progetto e dell’iniziativa, nonché il soggetto che dovrà sostenere il potenziale investimento.

Alla luce di quanto sin qui premesso e considerato, la Porto Bolaro S.r.l., come in epigrafe indicata,

presenta istanza di accesso agli atti, sia nella forma della presa visione sia nell’estrazione copia, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii, nonché, in ogni caso, dell’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013, relativi ai lavori della commissione consiliare di cui in premessa e, segnatamente, di ogni atto, verbale, convocazione, comunicazione, anche solo collegato, connesso e/o richiamato.

Tale richiesta si giustifica alla luce dell’interesse concreto e attuale della Porto Bolaro S.r.l., come evincibile e giustificato in premessa. Sarà così consentito alla società istante, dopo aver acquisito gli atti e la documentazione richiesta, di porre in essere ogni azione necessaria nell’ottica del perseguimento di quanto indicato dalla stessa commissione consiliare, nonché, in ogni caso, di tutelare i propri diritti e interessi.

In attesa di un riscontro circa le modalità e le tempistiche di esercizio dell’acceso richiesto, si porgono

Distinti saluti”.