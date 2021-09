Traghetti nello Stretto di Messina, il Governo prevede nuovi investimenti: “nuove infrastrutture per aumentare la capacità di accosto”

2 Settembre 2021 15:49

Investimenti inseriti nell’ambito del piano straordinario introdotto nel decreto Infrastrutture e Trasporti per migliorare i servizi di trasbordo

Per il settore marittimo il decreto Infrastrutture e Trasporti approvato oggi dal Consiglio dei ministri prevede “misure per rafforzare la sicurezza sulle navi e nelle operazioni in porto; l’inclusione dei Porti di Arbatax e di Gela nelle circoscrizioni di competenza delle rispettive Autorità di sistema portuale; la realizzazione di infrastrutture per aumentare la capacità di accosto dei traghetti nello Stretto di Messina nell’ambito del piano straordinario introdotto dal Governo per migliorare i servizi di trasbordo”. Così una nota del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili.