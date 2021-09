Dazn non funziona, utenti nel caos per le partite di serie B: boom di segnalazioni da Reggio Calabria per Reggina-Spal

18 Settembre 2021 15:14

Dazn non funziona, tifosi nel caos per le partite di serie B e l’anticipo di A tra Genoa e Fiorentina

Dazn non funziona: ancora disservizi e malfunzionamenti per la piattaforma che dovrebbe consentire a tifosi e appassionati di emozionarsi per le partite della loro squadra del cuore. Nel pomeriggio calcistico del sabato, con le partite di serie B e l’anticipo di A tra Genoa e Fiorentina, in molti stanno segnalando l’errore 11-012-012 nelle televisioni con regolare abbonamento e accesso funzionante. L’errore fa capo ai sistemi di Dazn, mentre gli utenti impazziscono a capire se dipende dai loro dispositivi o dalle impostazioni delle app. Intanto segnaliamo l’apposita pagina di Dazn per richiedere i rimborsi per disservizi.