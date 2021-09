Isola pedonale, Davide Destefano della Gelateria Cesare commenta: “aumentare i parcheggi e migliorare la comunicazione” [INTERVISTA]

29 Settembre 2021 17:25

Smantellata l’isola pedonale a Reggio Calabria: Davide Destefano, titolare della Gelateria Cesare, traccia un bilancio di questi ultimi mesi

Un ritorno alla normalità. Frase forse eccessivamente usata e abusata al tempo della pandemia, ma che molti cittadini di Reggio Calabria hanno utilizzato nel descrivere lo smantellamento dell’isola pedonale della via Marina e l’eliminazione dei relativi cambiamenti alla circolazione. Si torna come prima, dopo un’estate di luci e ombre. StrettoWeb ha intervistato Davide Destefano, titolare della Gelateria Cesare, chiedendo un bilancio dell’estate reggina, con tanto di isola pedonale, per il chioschetto di Piazza Indipendenza.

“La problematica che ho individuato è quella dei parcheggi – spiega Destefano – Al di là se sia giusta o non giusta l’isola pedonale, ci sono tante macchine e vanno fatte delle aree di parcheggio che garantiscano all’utente di lasciare l’autovettura fuori dalla cinta urbana e accedere all’isola pedonale tranquillamente. La pecca che individuo è la mancanza di adeguata comunicazione: va fatta una comunicazione attenta, mesi prima, l’utente va informato su dove parcheggiare“.

La stagione di Cesare è stata comunque positiva grazie alla qualità del gelato, ai molteplici gusti presenti e alla professionalità dei dipendenti. Davide Destefano ha quindi speso parole di grande elogio per la riapertura del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria definendolo “un volano eccezionale per il turismo di tutta l’area metropolitana” in grado di attirare tantissimi turisti che ancora continuano ad arrivare grazie “al clima mite che bacia la nostra Reggio Calabria“. Turisti dei quali ha beneficiato anche la stessa gelateria con la classica accoppiata Bronzi-Gelato di Cesare che non delude mai le aspettative.

