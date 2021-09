Crotone-Reggina, Vrenna: “se c’era una squadra che meritava di vincere, quella era la nostra”

14 Settembre 2021 16:25

Il presidente del Crotone Vrenna è tornato a parlare del derby contro la Reggina di sabato terminato 1-1

Due punti in tre partite per il retrocesso Crotone, che ha rivoluzionato la rosa nel mercato con una strategia diversa e a medio-lungo termine. L’altro punto è arrivato sabato nel derby contro la Reggina e il presidente Vrenna, nel corso di un incontro con la stampa, è tornato a parlare del derby: “ad oggi ci è mancata solo la vittoria – ha detto – perché le prestazioni ci sono state. Contro la Reggina, la squadra che meritava il successo era il Crotone, checché ne dica una parte di stampa che ha giudicato qualche nostro giocatore non all’altezza in quella partita. Io ho visto una buona squadra, più equilibrata, e più volte abbiamo sfiorato il gol. Per fortuna siamo riusciti a pareggiarla dopo lo svantaggio, ma sono contento della prestazione”.