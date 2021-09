Reggina, Turati: “contatti già a gennaio, sarei venuto in mutande. Crotone? Secondo me vinciamo”

8 Settembre 2021 17:19

Le parole del giovane secondo portiere della Reggina Stefano Turati sulla tifoseria amaranto e sul derby di sabato

Saggio e deciso, nonostante l’età. Stefano Turati è uno dei pezzi pregiati del Sassuolo, che la società neroverde ha deciso di girare in prestito alla Reggina. Non c’è stato ancora l’esordio in partite ufficiali, perché le gerarchie impongono Micai come primo e lui come secondo, ma il giovane portiere aspetta la sua chiamata. E’ tornato ieri dall’impegno con la Nazionale italiana Under 2o ed è già carico per Crotone-Reggina: “i derby sono imprevedibili – ha detto a Reggina Tv – ma noi ci prepareremo al meglio e secondo me vinciamo noi“.

L’impatto di Turati con la piazza di Reggio Calabria è stato subito bello: “mi trovo benissimo – ha affermato – ho sentito subito la fiducia. Qui c’è una grande passione, ti senti appartenente a qualcosa. Sassuolo è l’opposto, come piazza, rispetto alla Reggina. Ho la possibilità, così giovane, di vivere una piazza importante come tifoseria e questo è un privilegio. Ti fa respirare, ti fa vivere emozioni”. E poi il retroscena: “c’erano già degli accenni a gennaio scorso con la Reggina e io sarei partito anche in mutande. Mi piace la passione, l’atmosfera delle tifoserie calde e infatti nel tempo libero guardo alcuni video su Youtube”.